ВОЙНА В Украине ВСУ выбили оккупантов из-под нескольких населенных пунктов Луганской области

2022-05-17 22:00

 

Украинские военные выбили российских захватчиков из-под Горного и Сиротино, что под Северодонецком Луганской области. Враг понес значительные потери и отступил.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горном и шести в Золотом. Штурмуя Горную громаду, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино около Северодонецка. Потери врага - многочисленные, отметил Гайдай.

Он также добавил, что за 16 мая украинские военные отбили на Луганщине 11 атак оккупантов, уничтожив большое количество их техники.

  • 5 танков;
  • 1 ЗРК “Тор”;
  • 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО);
  • 12 единиц боевой бронированной техники;
  • 1 автомобиль.

Украинские подразделения ПВО сбили вражеский самолет Су-25 и 3 беспилотных летательных аппарата типа “Орлан-10”.

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