ВСУ выбили оккупантов из-под нескольких населенных пунктов Луганской области

Украинские военные выбили российских захватчиков из-под Горного и Сиротино, что под Северодонецком Луганской области. Враг понес значительные потери и отступил.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горном и шести в Золотом. Штурмуя Горную громаду, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино около Северодонецка. Потери врага - многочисленные, отметил Гайдай.
Он также добавил, что за 16 мая украинские военные отбили на Луганщине 11 атак оккупантов, уничтожив большое количество их техники.
Украинские подразделения ПВО сбили вражеский самолет Су-25 и 3 беспилотных летательных аппарата типа “Орлан-10”.