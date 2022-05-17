ВСУ выбили оккупантов из-под нескольких населенных пунктов Луганской области

2022-05-17 22:00

Украинские военные выбили российских захватчиков из-под Горного и Сиротино, что под Северодонецком Луганской области. Враг понес значительные потери и отступил.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горном и шести в Золотом. Штурмуя Горную громаду, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино около Северодонецка. Потери врага - многочисленные, отметил Гайдай.

Он также добавил, что за 16 мая украинские военные отбили на Луганщине 11 атак оккупантов, уничтожив большое количество их техники.

5 танков;

1 ЗРК “Тор”;

6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО);

12 единиц боевой бронированной техники;

1 автомобиль.

Украинские подразделения ПВО сбили вражеский самолет Су-25 и 3 беспилотных летательных аппарата типа “Орлан-10”.