ВОЙНА В Украине Под Изюмом артиллеристы ВСУ уничтожили роту российских военных вместе с техникой

2022-05-17 19:00

В своей вечерней сводке о ситуации на фронте Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силами обороны Украины под Изюмом разбиты вражеские склады, техника и личный состав противника.

Некоторыми подробностями удачной операции наших артиллерийских сил поделился в социальной сети волонтер Роман Доник. По его словам, склад боеприпасов был уничтожен посредством одного выстрела из 155-миллиметровой гаубицы М777. Как известно, это высокоточное оружие было поставлено в Украину американскими партнерами. В результате успешного применения гаубицы противник потерял танк, 7 боевых машин пехоты, а также роту личного состава (погибшими и раненными).

Как известно, украинские защитники отбросили российские войска на 20 километров на север от Харькова. По словам командира батальона спецподразделения «Kraken» Константина Немичева, после того, как удастся отогнать врага за государственную границу, батальон перейдет на другие направления. Комбат пообещал оккупантам много сюрпризов.