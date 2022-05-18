ВОЙНА В Украине Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери россии

2022-05-18 19:30

 

С начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли более 28 300 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 440 беспилотников.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 28300 (+400) человек ликвидировано
  • Танки - 1251 (+16)
  • Боевые бронированные машины - 3043 (+34) од,
  • Артиллерийские системы - 586 (+8)
  • РСЗО - 199 (+1)
  • Средства ПВО - 91 (+1)
  • Самолеты - 202 (+1)
  • Вертолеты - 167 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 441 (+5)
  • Крылатые ракеты - 102 (+5)
  • Корабли/катера - 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2137 (+28)
  • Специальная техника - ​43 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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