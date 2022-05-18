Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования

Президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсудил гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба французского лидера.
Макрон подтвердил, что поставки оружия из Франции будут продолжаться и будут усиливаться в ближайшие дни и недели. Это касается также и доставки гуманитарного оборудования.
Президенты обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.