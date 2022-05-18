ВОЙНА В Украине Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования

2022-05-18 20:30

 

Президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсудил гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба французского лидера.

Макрон подтвердил, что поставки оружия из Франции будут продолжаться и будут усиливаться в ближайшие дни и недели. Это касается также и доставки гуманитарного оборудования.

Президенты обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.

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