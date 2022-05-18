ВОЙНА В Украине Мэр Львова назвал причины частых ракетных атак рф на город

2022-05-18 21:30

Во Львове оккупантов интересуют объекты инфраструктуры и они хотят держать людей в постоянном напряжении. Также в городе много международных организаций и офисов, что задает вопрос, безопасно ли им в городе. Такое мнение высказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире телемарафона, оценивая массированную ракетную атаку города.

Детали

Садовый заявил, что есть несколько причин, почему российские оккупанты силы начали так упорно обстреливать Львов.

“Во-первых, во Львове их интересуют объекты инфраструктуры и они хотят держать людей в постоянном напряжении. Во-вторых, во Львове есть очень много международных организаций и офисов, что задает вопрос, безопасно ли им в городе. Но, если вовремя реагировать на сигналы тревоги и идти в укрытие, то будет безопасно”, — сказал Садовый.

Он также добавил, что этой ночью Львовская область пережила наибольшую атаку по количеству ракет с начала российского военного вторжения, а жители фактически всю ночь просидели в укрытиях.

“Люди видели ракеты, летевшие над окраиной города, и слышали очень сильные взрывы. Только на утро стало понятно, что качественно сработала наша система ПВО. В Львове не было никаких повреждений инфраструктуры, только в Яворивском районе обломки обезвреженной ракеты повредили объект железнодорожной инфраструктуры”, — подчеркнул Садовый.

Мэр Львова отметил, что все это происходило фактически на границе в 15 километров у польской границы, вообще границы с Европейским Союзом.

“россия не понимает, что украинская армия — это сорок миллионов человек, столько ракет у их точно нет”, — подчеркнул Садовый.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей.