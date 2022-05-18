ВОЙНА В Украине На Николаевском направлении рф развернула 10 батарей реактивной артиллерии для ударов по ВСУ

2022-05-18 20:00

Российские военные развернули до 10 батарей реактивной и до 8 ствольной артиллерии для ударов по Вооруженным силам Украины на Николаевском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

На новопавловском и запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для наступления на Пологи - Орехов.

На южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций.

Оказывает огненное влияние на подразделения ВСУ.

"На николаевском направлении для огневого поражения украинских войск российские оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми - ствольной артиллерии", - сообщает Генштаб.

На криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания ВСУ, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

На бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной и существенных изменений не претерпела.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.