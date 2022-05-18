ВОЙНА В Украине Враг ведет наступление сразу в пяти направлениях: "Сосредоточил до пятнадцати вертолетов"

2022-05-18 17:00

 

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито 12 атак врага, уничтожено три танка, три артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Тяжелые бои продолжаются.

Так, на Славянском направлении враг осуществляет наступление на населенный пункт Долгенькое. Для поддержки наступательных действий развернул подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении противник стремится установить полный контроль над населенным пунктом Дробышево и заблокировать Лиман с севера. На Бахмутском и Северодонецком направлениях, для авиационной поддержки наступательных действий, агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

Крми того, на Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на направлении Пологи – Орехов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивает на блокировании наших подразделений в районе завода “Азовсталь”. Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, понесших потери, агрессор перемещает с территории российской федерации вооружение и военную технику.

subscriber subscriber

Еще по теме

Враг готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль - ОК "Юг"

2022-05-12 21:30

видео Армия Украины освобождает Харьковскую область - оккупанты сдают позиции и отступают

2022-05-12 12:28

Оккупанты на 4 направлениях перешли к обороне: заявление бригадного генерала ВСУ

2022-05-11 22:00

ВСУ начали контрнаступление на позиции врага на двух направлениях

2022-05-05 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования

2022-05-18 20:30

На Николаевском направлении рф развернула 10 батарей реактивной артиллерии для ударов по ВСУ

2022-05-18 20:00

Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери россии

2022-05-18 19:30

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых ранее рубежей, - сводка Генштаба

2022-05-18 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования 2022-05-18 20:30
На Николаевском направлении рф развернула 10 батарей реактивной артиллерии для ударов по ВСУ 2022-05-18 20:00
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери россии 2022-05-18 19:30
Основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых ранее рубежей, - сводка Генштаба 2022-05-18 19:00