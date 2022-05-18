ВОЙНА В Украине Враг ведет наступление сразу в пяти направлениях: "Сосредоточил до пятнадцати вертолетов"

2022-05-18 17:00

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито 12 атак врага, уничтожено три танка, три артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Тяжелые бои продолжаются.

Так, на Славянском направлении враг осуществляет наступление на населенный пункт Долгенькое. Для поддержки наступательных действий развернул подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении противник стремится установить полный контроль над населенным пунктом Дробышево и заблокировать Лиман с севера. На Бахмутском и Северодонецком направлениях, для авиационной поддержки наступательных действий, агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

Крми того, на Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на направлении Пологи – Орехов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивает на блокировании наших подразделений в районе завода “Азовсталь”. Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, понесших потери, агрессор перемещает с территории российской федерации вооружение и военную технику.