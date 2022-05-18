ВОЙНА В Украине Коммунальные тарифы: сколько украинцы будут платить с 1 июня

2022-05-18 21:00

 

Кабинет министров принял решение оставить цены на газ для населения без изменений на уровне восьми гривен за кубометр.

Льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.

Относительно электроэнергии следует отметить, что в связи с режимом военного положения еще в апреле 2022 года правительство приняло решение «заморозить» тарифы на электроэнергию. Добавим, что такое решение будет действовать еще как минимум в течение полугода.

В настоящее время тарифы на электроэнергию в Украине выглядят так:

до 250 кВт*ч – при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч – при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Что касается тарифов на воду, то необходимо помнить, что тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Пока регулятор не сообщал об изменениях тарифов.

На днях Кабинет Министров предложил парламенту запретить повышать цены на коммунальные услуги во время действия военного положения. Предложение Кабмина будет предусматривать введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.

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Коммунальные тарифы: сколько украинцы будут платить с 1 июня 2022-05-18 21:00