ВОЙНА В Украине В Украине на три месяца хотят продлить военное положение и мобилизацию

2022-05-19 13:35

Похоже, что война против русских фашистов продлится еще минимум до осени...

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины … постановляю ... продлить срок военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", - говорится в проекте указа, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

В тексте указа о продлении срока мобилизации также говорится о продлении соответствующего срока на 90 суток с 25 мая 2022 года.

Теперь парламент должен проголосовать за оба эти документа.