ВОЙНА В Украине Командира воинской части, захватывавшей Запорожскую АЭС, обвинили в нарушении законов войны

2022-05-19 14:29

Офис Генпрокурора заочно уведомил о подозрении командиру воинской части федеральной службы войск национальной гвардии рф в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщили на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый, командуя одной из двух батальонно-тактических групп вооруженных сил и национальной гвардии оркостана, отдал приказ о нападении и силовом захвате с применением оружия Запорожской атомной электростанции в горроде Энергодар.

Он также непосредственно принял участие в захвате, зная, что атомная электростанция в соответствии с требованиями международного гуманитарного права является объектом, содержащим опасные силы.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам ст. 56 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которая прямо запрещает совершать нападения на атомные электростанции в условиях вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

В результате этого нападения погибли два человека, повреждены сооружения атомной электростанции.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении сотрудников ГУ «И» Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Напомним, раньше объявили о подозрении российскому генералу за захват Запорожской АЭС. По данным следствия, в начале марта он приказал осуществить силовой захват инфраструктуры города Энергодар и Запорожской АЭС.