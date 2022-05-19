ВОЙНА В Украине ВСУ на Харьковщине ударили по оккупантам: россияне спасались бегством - журналист

2022-05-19 21:30

 

Роман Цымбалюк отметил, что украинские бойцы уничтожили почти все российское подразделение.

Вооруженные силы Украины в Харьковской области пошли в контрнаступление 17 мая. Украинские бойцы прорывали оборону оккупантов и практически уничтожили российское подразделение.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк в Facebook.

"17 мая в ходе контрнаступления ВС Украины в Харьковской области прорвали линию обороны ВС РФ. Подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 08275, Печенга), которое находилось на позициях, было практически уничтожено", - говорится в сообщении.

При этом журналист отметил, что выжившие оккупанты сбежали в тыл.

"Потери среди личного состава: шесть военнослужащих погибло, 11 ранены", – подытожил Цымбалюк.

Как ранее сообщалось, председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники продолжают успешно контратаковать на Харьковщине. 18 мая от российских оккупантов удалось освободить еще один населенный пункт в области. Харьков, по его словам, однако все еще страдает от обстрела оккупантов.

Позже он отметил, что около 20-25% территории Харьковской области сейчас находятся под российской оккупацией, но этот процент постоянно уменьшается.

 

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