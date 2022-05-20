ВОЙНА В Украине Русские оккупанты продолжают нести большие потери - зафиксированы случаи массового дезертирства

2022-05-20 13:31

Так называемые войска рф продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются массовые случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.

На Волынском и Полесском направлениях за сутки обстановка существенных изменений не претерпела. На Северском направлении противник продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций, в отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки.

Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Тернова и Борщева.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушеваха и Богородичное.

На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия.

В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, с потерями отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

Оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (ранее - Розовка) Ясиноватского района и безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье.

На Авдеевском направлении враг вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, отступил с потерями.

На Кураховском направлении противник безуспешно пытался вести наступление в районах Степного, Славного и Марьинка.

На Лиманском направлении враг наступательные действия не проводил, но обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

"На временно захваченных территориях Украины враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

Сообщается также, что личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся.

"Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск", - отмечают в Генштабе.