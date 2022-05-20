ВОЙНА В Украине В Харьковской области оккупанты насиловали даже стариков и 9-летних детей, - Людмила Денисова

2022-05-20 22:12

Жители освобожденных территорий Харьковской области рассказывают о жутких случаях сексуального насилия, совершенных рашистами. Об этом они сообщают на горячую линию психологической помощи, заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Каждый день на телефон линии психологической помощи Уполномоченного поступают сообщения о сексуальных преступлениях оккупантов, от которых стынет кровь. Зверства русских солдат не имеют предела. Вооруженные Силы Украины освобождают города и села Харьковской области и за последнюю неделю большинство звонков поступает оттуда. От самих жертв и их родных", - написала Денисова в Telegram.

За один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, из них восемь - изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет. За последние сутки получили 56 таких звонков.

"Тройня 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжкие травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм. Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика насиловали двое, умер. Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива. Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет. Ужас и ярость переполняют! Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!", - написала омбудсмен.

Она также отметила, что обратится в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты геноцида украинского народа.