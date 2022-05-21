ВОЙНА В Украине Неконтролируемый курс валют и новые правила снятия наличных: НБУ принял ряд кардинальных решений

2022-05-21 09:30

20 мая НБУ принял несколько важных обновлений, касающихся работы валютного рынка.

Об этом сообщает прессслужба Нацбанка.

Так, с 21 мая 2022 года в Украине отменяются ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать иностранную валюту наличными. Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.

Также отменены ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Также НБУ временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за границей наличных с гривневых счетов до 50 тыс. грн в эквиваленте (ранее лимит был 100 тыс. грн). При этом граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные до 100 тыс. грн с валютных счетов, открытых в украинских банках.

Эти изменения не касаются также использования платежных карт за рубежом для оплаты стоимости товаров и услуг. То есть несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за рубежом, граждане и в дальнейшем смогут удовлетворять все свои насущные потребности.