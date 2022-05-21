ВОЙНА В Украине видео ВСУ подорвали склад боеприпасов оккупантов под Изюмом: сдетонировала целая полоса

2022-05-21 11:30

 

Армия РФ сосредоточила свои усилия на возвращении позиций под Харьковом, возвращенных украинскими войсками во время контрнаступления.

Российские войска продолжают нести потери под Харьковом, пытаясь вернуться на старые позиции.

На этот раз под огонь ВСУ попал склад боеприпасов в Изюмском районе. Видео опубликовано 21 мая в сети.

Как видно на отснятых бойцами кадрах, в результате украинского удара склад боеприпасов ВС РФ сдетонировал и загорелся на большой территории.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают попытки захватить Донецкую и Луганскую область, населенные пункты в регионе рашисты обстреливают круглосуточно.

В настоящее время бои идут в окрестностях Северодонецка, тяжелая ситуация в Попасной и Золотом, уточнил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На востоке отбито 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Кроме того, по мнению Института изучения войны, российские войска пытаются вернуть старые позиции на север от Харькова. Это происходит либо с целью оттянуть силы ВСУ, контрнаступающие в области, либо укрепить оборону в том направлении.

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