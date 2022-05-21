ВОЙНА В Украине роССияне с ужасом ждут наступления ВСУ в Луганской области. Может начаться в июне, - Гайдай

2022-05-21 13:30

 

Российские оккупационные войска не могут добиться успехов в Луганской области и с ужасом ждут контрнаступления ВСУ, которое может начаться уже в июне. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Гайдая.

По его словам, Луганская область сейчас является самой горячей точкой Украины, поскольку она сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы. Из-за этого оккупанты усилили обстрелы мирных населенных пунктов по тактике "выжженной земли", поскольку иначе захватить территории не могут.

"Задача Луганщины – удерживать врага максимально долго. Контрнаступление может начаться в июне. Спасибо Шойгу за его яхту, вместо содержания армии РФ. Оккупанты побед не имеют и с ужасом ждут нашего контнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий", - подчеркнул Гайдай.

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