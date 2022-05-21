ВОЙНА В Украине В США обсуждают передачу Украине ракет большой дальности для деблокады Черного моря, - Reuters

2022-05-21 14:30

Белый дом работает над тем, чтобы передать современные противокорабельные ракеты для украинских истребителей, чтобы помочь преодолеть блокаду Черного моря Россией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех чиновников США и двух представителей Конгресса.

Источники информагентства заявили, что два типа мощных противокорабельных ракет, Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies, активно рассматривались либо для прямой поставки в Украину, либо путем передачи из европейских стран, у которых есть эти ракеты.

Украина уже запрашивала у США ракеты, которые могут оттеснить российский флот от портов в Черном море, что позволит возобновить поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции по всему миру. Однако в Штатах говорили о препятствиях в отправке более мощного оружия большей дальности в Украину, ссылаясь на необходимость длительного обучения, трудности с обслуживанием оборудования или опасения, что американское вооружение может быть захвачено российскими войсками.