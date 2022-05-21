ВОЙНА В Украине видео Новый пакет военной помощи США будет включать ЗРК Patriot и дальнобойную артиллерию, — СМИ

2022-05-21 18:30

Высока вероятность того, что Украина получит современные американские системы ПВО.

По данным издания The Washington Post, в одобренном накануне пакете помощи от США на сумму $40 млрд предусмотрена передача Украине ЗРК Patriot.

Отметим, что накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщало о серьезных намерениях Белого дома передать Украине также противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile производства Kongsberg, Raytheon Technologies.

Указывалось, что для этого думают демонтировать со своих кораблей пусковые установки для передачи их Киеву в комплекте с ракетами, так как наземных нет.

Фактически эти две позиции реально важны для придания ВСУ необходимой мощи для подготовки к наступлению. Необходимо к этому добавить еще самолеты и реактивные системы залпового огня, и можно будет говорить о достаточной комплектации…