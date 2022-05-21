ВОЙНА В Украине Чернобаевка 3.0. РФ собирается еще раз попытаться форсировать Северский Донец

2022-05-21 17:30



Российские оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. Там зафиксировали сосредоточение специальной техники. Также захватчики перебрасывают дополнительные подразделения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты перебрасывают дополнительные подразделения", – заявили в Генштабе.

Северский Донец как вторая Чернобаевка

Украинские военные дважды за последние сутки останавливали попытки российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области, взорвав два понтонных моста возле Белогоровки.

Как отмечается, на спутниковом снимке, полученном с помощью разведывательной компании BlackSky, виден российский понтонный мост, пересекающий реку 10 мая, вскоре после того, как украинская артиллерия обстреляла окрестности.

На фото видно, как дым поднимается с западного берега реки Северский Донец на одном конце моста. На восточном берегу видны воронки и дым, в том числе вокруг переправившейся военной техники РФ.

Дополнительные фотографии, также сделанные беспилотником, показывают, что оккупанты пытались построить второй понтонный мост через реку. Этот мост тоже был взорван украинскими военными.

"Пересечение топографии Украины, особенно ее рек, неоднократно доказывало логистический кошмар, который в течение нескольких недель мешал российскому военному продвижению во многих частях Украины. В более отдаленных районах или в местах, где мосты были взорваны, прибегают к использованию понтонных мостов", – говорится в сообщении.