ВОЙНА В Украине В Украину несется активный циклон: синоптик предупредил об изменении погоды

2022-05-21 12:30

Сегодня и завтра в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По словам синоптика, в эти выходные погодные условия в Украине будет определять активный циклон Emmelinde.

"Его атмосферные фронты прокатятся по территории нашей страны в течение субботы и воскресенья. В связи с этим, на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности, местами они будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра", - рассказал он.

Кроме того, по словам синоптика, быстрая смена воздушных масс будет способствовать ощутимым колебаниям температуры воздуха и атмосферного давления.

"Также усилится ветер, особенно в воскресенье, вследствие прохождения тыловой части циклона. Во многих областях порывы будут достигать опасных значений в 15-20 м/с", - предупредил специалист.

В частности, по прогнозу синоптика, в воскресенье в западных областях ожидается ветер до 9-14 м/с, скорость порывов будет достигать 17-22 м/с. Температура воздуха снизится: ночью +8. ..+13 °С, днем +13...+18 °С.

В северных областях в течение суток ожидается пасмурная и дождливая погода, в Киевской и Черниговской областях днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +11...+16 °С.

В центральных регионах ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Ночью температура составит +11...+16 °С, днем +15...+20 °С.

В южных областях ночью пройдет небольшой дождь, местами с грозой (за исключением Одесской области). Днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Минимальная температура ночью составит +13...+18 °С, максимальная днем +19...+24 °С, на юге Одесской области до +26 °С.

В восточных областях в течение суток периодически будут выпадать небольшие осадки. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+16 °С, днем воздух прогреется до +16...+21 °С.

Напомним, на сегодня в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.