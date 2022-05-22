ВОЙНА В Украине Ходят в женских лосинах. У рф наблюдаются проблемы с обеспечением оккупантов

2022-05-22 22:00

Российские военные, которые дислоцируются на Изюмском направлении, имеют скудное материальное обеспечение. Жители сел района удивлены внешнему виду оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Контингент российских военных очень разный. Некоторые их группировки вызывают удивление и даже смех. Например, подразделение, которое "квартируется" в Радьковском клубе возле Бахтина, имеет настолько бедное обеспечение, что их военные ходят в заношенной домашней одежде, некоторых мужчин видели даже в женских лосинах, а вместо берцов носят галоши или резиновые тапочки", - рассказали в сельском совете.

Кроме того, оккупировав деревни общины, российские военные выпиливают лес.

Как сообщалось, СБУ опубликовала разговор оккупанта, который заявил, что Россия не рассчитывала на долгую войну в Украине. Отмечается, что армию захватчиков даже не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат из новой волны скрытой мобилизации.