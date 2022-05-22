ВОЙНА В Украине Будет жесткой и кровавой: у Зеленского заявили о начале финальной фазы войны

2022-05-22 11:00

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас война с Россией переходит в финальную фазу под названием "контрнаступление", но неизвестно сколько она будет длиться. Оккупанты хотят перейти в позиционную войну.

Об этом он сообщил в интервью "Украина 24" в эфире телемарафона UAРазом.

"Мы сейчас входим в финальную фазу. Вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Они хотят окопаться на определенных частях территории, как они делали в 2015 году", – рассказал Подоляк.

Он считает, что действия оккупантов очень примитивные и предсказуемые.

"Они окопались на определенных территориях, начинают туда завозить своих клоунов из Крыма, с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, из России мигрантов, которые создают картинку по типу – "у нас тут хотят присоединиться Запорожская область, Херсонская и так далее", - уточнил советник главы ОП.

По словам Подоляка, Украине совсем не выгодна затяжная война, но нужно деблокировать все украинские области, включая Донецкую, Луганскую и Крым.

"Украине нужно выгнать всех этих "странных ребят" подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей... Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – подчеркнул советник главы ОП.

На уступки в плане территорий Украина идти не будет. Если сейчас оставить Херсонскую область оккупированной, а войну временно закончить, то нет никаких гарантий, что через год-два российские захватчики не захотят себе забрать еще другие области украинского государства, считает Подоляк.