ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили батальонную группу рф, пытавшуюся переправиться через Северский Донец

2022-05-22 20:00

 

Украинские военные уничтожили батальонно-тактическую группу военных РФ, технику и понтонную переправу через реку Северский Донец вблизи села Серебрянка Донецкой области. Об этом 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского сообщила в Facebook.

Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу через реку Северский Донец.

Но бойцы 30-й ОМБр нанесли удар по оккупантам: в результате россияне потеряли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков человек личного состава.

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