ВОЙНА В Украине Войска рф штурмовали Северодонецк с четырех направлений: понесли потери и отступили

2022-05-22 18:00


Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового.

Российские оккупанты пытались прорваться к Северодонецку с четырех направлений, получили отпор и отступили.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на предыдущие позиции... Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового... Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов ими продолжились. Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста вблизи железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", - сообщил он.

Гайдай также отметил, что в Северодонецке за сутки повреждены семь домов, в Лисичанске – пять. Также по пять - в Тошковке и Нырковом. Четыре – во Врубовке, по три – в Горном и Золотом, два - в Приволье. Пока не установлено точное количество разрушенных домов после обстрелов Новодружеска, где жилой фонд пострадал сразу на трех улицах. Как и во Врубовке, по которой враг нанес авиационный удар.

Гайдай также отметил, что позиции наших войск на фронте русские обстреливают вдоль всей линии соприкосновения вблизи Лисичанска и Северодонецка.

 

 

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