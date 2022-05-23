ВОЙНА В Украине У Зеленского отвергли территориальные уступки москве и поставили ультиматум

2022-05-23 16:30

 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал условие прекращения войны с Россией.

Об этом сообщило агентство "Reuters".

Подоляк заявил, что Киев не примет никаких ультиматумов Москвы относительно территориальных уступок, а война "просто будет поставлена на паузу".

"Русские через некоторое время нарастят свое вооружение, увеличат живую силу, проведут работу над ошибками, немного модернизируются, уволят многих генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", - отметил советник главы ОП.

Также Подоляк заявил, что российские войска должны покинуть территорию Украины - только после этого станет возможным возобновление мирного процесса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина победит в войне с Россией, но это будет очень сложно. При этом есть некоторые вопросы, которые кроме как за столом переговоров невозможно решить, в частности желание Украины вернуть все оккупированные Россией украинские территории.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Будет жесткой и кровавой: у Зеленского заявили о начале финальной фазы войны

2022-05-22 11:00

Официальный Киев исключил любые уступки рф по Донбассу и Крыму - своего не отдадим ни метра!

2022-05-17 08:26

У Зеленского назвали рецепт победы над россией уже в этом году

2022-05-15 18:00

У Зеленского сделали важное заявление по вступлению в ЕС

2022-05-11 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Защитники Украины "отправили в ад" более 29 тысяч оккупантов - Генштаб ВСУ

2022-05-23 17:30

Курс доллара сравнялся с курсом евро в обменниках

2022-05-23 17:00

У Зеленского отвергли территориальные уступки москве и поставили ультиматум

2022-05-23 16:30

фото Киев впервые с начала войны против рф предлагает больше не торговаться с агрессором

2022-05-23 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Защитники Украины "отправили в ад" более 29 тысяч оккупантов - Генштаб ВСУ 2022-05-23 17:30
Курс доллара сравнялся с курсом евро в обменниках 2022-05-23 17:00
У Зеленского отвергли территориальные уступки москве и поставили ультиматум 2022-05-23 16:30
фото Киев впервые с начала войны против рф предлагает больше не торговаться с агрессором 2022-05-23 15:37