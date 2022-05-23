ВОЙНА В Украине У Зеленского отвергли территориальные уступки москве и поставили ультиматум

2022-05-23 16:30

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал условие прекращения войны с Россией.

Об этом сообщило агентство "Reuters".

Подоляк заявил, что Киев не примет никаких ультиматумов Москвы относительно территориальных уступок, а война "просто будет поставлена на паузу".

"Русские через некоторое время нарастят свое вооружение, увеличат живую силу, проведут работу над ошибками, немного модернизируются, уволят многих генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", - отметил советник главы ОП.

Также Подоляк заявил, что российские войска должны покинуть территорию Украины - только после этого станет возможным возобновление мирного процесса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина победит в войне с Россией, но это будет очень сложно. При этом есть некоторые вопросы, которые кроме как за столом переговоров невозможно решить, в частности желание Украины вернуть все оккупированные Россией украинские территории.