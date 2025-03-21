Политика Зеленский прокомментировал возможность территориальных уступок врагу для завершения войны в Украине

2025-03-21 08:26

Территориальные вопросы будут на столе будущих мирных переговоров о завершении войны в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.

"Что касается территорий – наверное, это будет одним из чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах", – заявил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что первым шагом на пути урегулирования все равно должно стать безусловное прекращение огня, "даже если к нему нужно пройти какие-то пути, как-от тишина в небе, тишина на море".

"Но все равно дойдет до тишины на всем фронте. Это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром", – отметил глава государства.

По его словам, дальше нужно будет перейти к другим вопросам, среди которых – территориальные.

"Для нас "красной линией" является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", – заверил Зеленский.

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