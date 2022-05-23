ВОЙНА В Украине Защитники Украины "отправили в ад" более 29 тысяч оккупантов - Генштаб ВСУ

2022-05-23 17:30

 


Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Защитники Украины "отправили в ад" более 29 тысяч оккупантов. За минувшие сутки военные ликвидировали еще 150 рашистов.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 ориентировочно составили: 

  • личного состава - около 29200 (+150) человек ликвидировано,
  • танков-1293 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин-3166 (+25) единиц,
  • артиллерийских систем-604 (+5) ед,
  • РСЗО-201 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов-204 (+0) единиц,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-476 (+6),
  • крылатые ракеты - 110 (+3),
  • корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,
  • специальная техника-43 (+0).

х

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