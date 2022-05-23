Защитники Украины "отправили в ад" более 29 тысяч оккупантов - Генштаб ВСУ
2022-05-23 17:30
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Защитники Украины "отправили в ад" более 29 тысяч оккупантов. За минувшие сутки военные ликвидировали еще 150 рашистов.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 29200 (+150) человек ликвидировано,
- танков-1293 (+8) ед,
- боевых бронированных машин-3166 (+25) единиц,
- артиллерийских систем-604 (+5) ед,
- РСЗО-201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов-204 (+0) единиц,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-476 (+6),
- крылатые ракеты - 110 (+3),
- корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,
- специальная техника-43 (+0).
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