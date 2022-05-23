ВОЙНА В Украине ВСУ отбили наступление оккупантов под Северодонецком

2022-05-23 19:00

Российские оккупанты рвутся с юга к трассе «Бахмут – Лисичанск» – главной дроге жизни, соединяющей со свободной территорией район Северодонецка, окруженный врагом с трех сторон. А также штурмуют сам город. Об этом, среди прочего, в утреннем отчете за прошлые вечер и ночь сообщил на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Враг вел штурмовые действия в районе Тошковки (на карте самый восточный (самый правый) обведенный нами от руки красной линией населенный пункт). Их результат не указан.

В районе Александрополья (маленький населенный пункт севернее Попасной, также обведен красной линией) наши защитники нанесли интервентам огневое поражение, заставив их отступить.

Также указано, что враг вел наступление в районах Липового (обозначен красным значком «Гугла») и Триполья (обведен нами от руки красной линией): «Успеха не имеет».

На представленной карте оокупированы следующие населенные пункты: Ямполь, Кременная, Рубежное, Кировск (Голубовка), Стаханов (Кадиевка), Попасная. Соответственно, свободны Северодонецк, Лисичанск, Северск, Соледар, Бахмут.

Из разницы в данных о вражеских потерях, озвученных в сводках группировки Объединенных сил и Оперативно-тактической группировки «Восток» (Донецкая область) следует, что 22 мая в Луганской области были уничтожены самолет, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля интервентов.