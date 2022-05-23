ВОЙНА В Украине Курс доллара сравнялся с курсом евро в обменниках

2022-05-23 17:00

 

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление наличного курса для банков.

Средний курс продажи наличного доллара и евро в банковских обменниках сравнялся и составляет 34 грн.

По данным сайта "Минфин", средний курс покупки при этом одного наличного доллара составляет 32,15 грн, а евро - 33,75 грн.

Официальный курс Национального банка Украины остается фиксированным с начала полномасштабного вторжения агрессора и составляет 29,25 грн за 1 доллар и 30,92 грн за 1 евро.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский заявлял, что в связи со снятым ограничением Национальным банком на установку курса гривны к иностранным валютам во время электронных расчетов, курс в банках может достичь 37 гривен.

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