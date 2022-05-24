ВОЙНА В Украине На Донбассе за сутки уничтожили 30 вражеских боевых бронемашин

2022-05-24 19:00

 

За сутки украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях уничтожили 30 боевых бронированных машин, крылатую ракету и шесть беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"...Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, вражескую крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и мирные населенные пункты, в частности в Донецкой и Луганской областей.

Впоследствии оккупанты начали наступательные действия на востоке нашего государства.

Украинские воины давали противнику достойный отпор. В штабе Операции объединенных сил сообщали, что 23 мая на Донбассе защитники Украины отразили 16 вражеских атак и уничтожили восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

 

 

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