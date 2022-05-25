Генштаб ВСУ подтвердил суточные потери оккупантов на уровне 50 единиц техники и сотни «двухсотых». Таким образом, на 25 мая российская армия потеряла около 29 500 солдат и более 8 670 единиц военной техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 мая составили:
личного состава — около 29450 (+100 за сутки) человек
танков ‒ 1305 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3213 (+19) ед,
артиллерийских систем – 606 ед,
РСЗО — 201 ед,
средств ПВО — 93 ед,
самолетов – 206 (+1) ед,
вертолетов – 170 ед,
БПЛА оперативно -тактического уровня – 491 (+11) ед,
крылатых ракет — 112 ед,
корабли/катера — 13 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2217 (+5) ед,
специальной техники – 44 (+1).
«Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении», — уточнили в Генштабе ВСУ.