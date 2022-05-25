ВОЙНА В Украине Самолеты, бронетехника и «двухсотые»: Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупантов

2022-05-25 16:00

Генштаб ВСУ подтвердил суточные потери оккупантов на уровне 50 единиц техники и сотни «двухсотых». Таким образом, на 25 мая российская армия потеряла около 29 500 солдат и более 8 670 единиц военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 мая составили:

личного состава — около 29450 (+100 за сутки) человек

танков ‒ 1305 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3213 (+19) ед,

артиллерийских систем – 606 ед,

РСЗО — 201 ед,

средств ПВО — 93 ед,

самолетов – 206 (+1) ед,

вертолетов – 170 ед,

БПЛА оперативно -тактического уровня – 491 (+11) ед,

крылатых ракет — 112 ед,

корабли/катера — 13 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2217 (+5) ед,

специальной техники – ​​44 (+1).

«Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении», — уточнили в Генштабе ВСУ.