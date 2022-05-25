ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили элитные войска 58-ой армии оккупантов — подробности

2022-05-25 17:00

На юге Украины была вдребезги разбита 58-ая армия врага, которую сами оккупанты называли одной из передовых в россии. Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора оккупанта, сообщает пресс-центр СБУ.

«От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогам, от нее не осталось ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека», — рассказывает своей жене российский захватчик.

Известно, что в 2018 году 58-ю армию переоснастили новейшими вооружениями и техникой, «аналогов которым нет», а сейчас ВСУ сделали так, что «нет» самой 58 армии Южного военного округа рф.

Командир 58 общевойсковой армии – генерал-лейтенант Михаил Зусько. Он родился в Волынской области. По данным росСМИ, во время полномасштабного вторжения рф украинскими силами был уничтожен один из командиров 58 армии – подполковник Руслан Гашиятуллин. Его похоронили 24 марта в Курганской области рф.

Подразделения Вооруженных сил Украины из состава группировки Объединенных сил вчера отбили 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом. Украинским военным также удалось уничтожить один беспилотный летательный аппарат типа «Гранат» и шесть БПЛА типа «Орлан-10».