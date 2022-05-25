ВОЙНА В Украине ВСУ заставили российский флот избегать приближения к побережью Украины - разведка

2022-05-25 20:00

 

Оккупанты стали осторожными, но их корабельные группировки на сегодняшний день обеспечивают полный контроль Азовского моря.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынудили русский флот избегать приближения к побережью Украины.

Об этом в эфире "Крым.Реалии" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

"Они стали осторожными, но их корабельные группировки на сегодняшний день, к сожалению, обеспечивают полный контроль Азовского моря, и это понятно, вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты на Черном море", - рассказал Скибицкий.

По его словам, Россия такими действиями преследует цель нанести Украине ущерб в экономическом плане путем недобущення функционирования портов как экономических зон. Он отметил, что РФ пытается не допустить движения товаров, как на территории Украины, так и с территории украинских портов.

Как отметил Скибицкий, россияне поддерживают готовность к применению тех самых больших десантных кораблей, других кораблей на случай проведения морской десантной операции. "Но опять же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе", – отметил представитель военной разведки.

 

 

 

 

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