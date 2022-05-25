В Северодонецке ВСУ ликвидировали командиров роты кадыровцев

В Северодонецке Луганской области Вооруженные силы Украины ликвидировали двух командиров и старшего сержанта роты кадыровцев. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.
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"В Северодонецке заблудились командиры полка им. Тиктокера кадырова. (...) Все они откликнулись на #zov_кобzона", – говорится в сообщении.
Детали
ВСУ ликвидировали:
– командира второй роты специального полка капитана полиции асвада идрисова;
– командира пятого взвода полка прапорщика гапура дакалова;
– заместителя командира четвертого взвода полка старшего сержанта али бетишева.