ВОЙНА В Украине В Северодонецке ВСУ ликвидировали командиров роты кадыровцев

2022-05-25 21:00

В Северодонецке Луганской области Вооруженные силы Украины ликвидировали двух командиров и старшего сержанта роты кадыровцев. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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"В Северодонецке заблудились командиры полка им. Тиктокера кадырова. (...) Все они откликнулись на #zov_кобzона", – говорится в сообщении.

Детали

ВСУ ликвидировали:

– командира второй роты специального полка капитана полиции асвада идрисова;

– командира пятого взвода полка прапорщика гапура дакалова;

– заместителя командира четвертого взвода полка старшего сержанта али бетишева.