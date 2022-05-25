ВОЙНА В Украине Захватят ли оккупанты Северодонецк за 48 часов: военный эксперт прокомментировал прогнозы британцев

2022-05-25 17:30

Город Северодонецк Луганской области круглосуточно под огнем русских захватчиков.

Оккупанты продолжают обстрелы и наступление на Луганскую область. Россияне подошли ближе к Северодонецку.

Военный эксперт Александр Мусиенко оценил ситуацию на Луганском фронте и прокомментировал прогнозы британских экспертов по захвату Северодонецка в течение 48 часов.

Об этом эксперт сообщил 25 мая в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Ситуация очень сложная, потому что враг бросил чрезвычайно большие силы и обстреливает из любого только существующего оружия, кроме, пожалуй, оружия массового уничтожения. А есть и запрещенные боеприпасы, и кассетные, и фосфорные – использовавшиеся под Изюмом, так же и там. Так, под Северодонецком чрезвычайно горячо. Но прогнозы относительно 48 часов или нескольких дней я слышал еще несколько дней назад. Я бы не ставил какие-то ограничительные временные рамки, потому что, несмотря на то, что ситуация сложная, и действительно, враг пытается взять в окружение и постоянно обстреливает наши позиции, уничтожая жилищную инфраструктуру и пытаясь стереть с лица земли украинские села и города, все равно наши силы продолжают держать оборону и не дают взять ключевые и транспортные артерии, в частности в окружение", – отметил он.

Мусиенко подчеркнул, что борьба Украины продолжается. ВСУ оказывают сопротивление, пытаясь отражать силы оккупанта, применяя имеющееся оружие.

Напомним, оккупанты подобрались в Северодонецк на расстояние миномета.