ВОЙНА В Украине Арестович пояснил спешку армии врага на Донбассе

2022-05-25 22:00

 

По его словам, спешка не связана с тем, что оккупанты ожидают контрнаступления ВСУ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пояснил, почему российские войска стремятся как можно быстрее выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Свое мнение он озвучил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Первое - это нужно для внутренних российских целей. Либо кто-то дал слово, мол, мы к 1 июня и т.д. Какие-то расклады внутренние в российской верхушке, кто-то что-то кому-то пообещал, боится проотвечаться. Народу надо доложить, что цели выполнены. Какой-то кризисный момент в российском руководстве. И в этот кризисный момент им нужен успех.

По его словам, спешка не связана с тем, что они ожидают контрнаступления ВСУ.

"Второе. Учитывая количество их эмиссаров на Западе, это откровенная попытка скупки голосов западных политиков. Они видимо хотят Западу показать какую-то способность решать свои задачи и обеспечить втягивание Украины в дискуссию о "Минске-3" так называемом", - отметил Арестович.

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