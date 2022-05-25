ВОЙНА В Украине ВСУ заняли позиции в районе Новополя на Донетчине: ранее там уничтожили вражескую технику

2022-05-25 21:30

 

Украинские военные заняли позиции в районе села Новополь Великоновоселковского района Донецкой области. Перед этим бойцы ВСУ уничтожили там вражескую технику.

Об этом сообщает пресс-центр 98-го батальона "Азов-Днепр". Также "азовцы" показали актуальную карту линии фронта в этом районе.

Новополь – село в Великоновоселковском районе Донецкой области. Находится вблизи админграницы с Запорожской областью. До войны население села составляло 155 человек.

Накануне в районе села прошло сражение, в котором Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую бронетехнику. В частности, на одном из видео с места происшествия видны остатки от боевой машины пехоты БМП-3.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Северодонецке ВСУ ликвидировали командиров роты кадыровцев

2022-05-25 21:00

ВСУ заставили российский флот избегать приближения к побережью Украины - разведка

2022-05-25 20:00

Кириленко про «отступление» ВСУ со Светлодарска: это перегруппировка

2022-05-25 18:30

ВСУ уничтожили элитные войска 58-ой армии оккупантов — подробности

2022-05-25 17:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Если роССия захватит Северодонецк: минобороны Великобритании озвучило прогнозы

2022-05-25 22:30

Арестович пояснил спешку армии врага на Донбассе

2022-05-25 22:00

ВСУ заняли позиции в районе Новополя на Донетчине: ранее там уничтожили вражескую технику

2022-05-25 21:30

В Северодонецке ВСУ ликвидировали командиров роты кадыровцев

2022-05-25 21:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Если роССия захватит Северодонецк: минобороны Великобритании озвучило прогнозы 2022-05-25 22:30
Арестович пояснил спешку армии врага на Донбассе 2022-05-25 22:00
ВСУ заняли позиции в районе Новополя на Донетчине: ранее там уничтожили вражескую технику 2022-05-25 21:30
В Северодонецке ВСУ ликвидировали командиров роты кадыровцев 2022-05-25 21:00