ВОЙНА В Украине ВСУ заняли позиции в районе Новополя на Донетчине: ранее там уничтожили вражескую технику

2022-05-25 21:30

Украинские военные заняли позиции в районе села Новополь Великоновоселковского района Донецкой области. Перед этим бойцы ВСУ уничтожили там вражескую технику.

Об этом сообщает пресс-центр 98-го батальона "Азов-Днепр". Также "азовцы" показали актуальную карту линии фронта в этом районе.

Новополь – село в Великоновоселковском районе Донецкой области. Находится вблизи админграницы с Запорожской областью. До войны население села составляло 155 человек.

Накануне в районе села прошло сражение, в котором Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую бронетехнику. В частности, на одном из видео с места происшествия видны остатки от боевой машины пехоты БМП-3.