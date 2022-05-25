ВОЙНА В Украине Если роССия захватит Северодонецк: минобороны Великобритании озвучило прогнозы

2022-05-25 22:30

Украина сохраняет эффективное командование силами на Луганщине, но Россия добилась некоторых локальных успехов.

Об этом свидетельствуют данные разведки Министерства обороны Великобритании.

Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк и Лисичанск.

«Северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина», — отмечают в Минобороны.

По данным Минобороны, захват Россией Северодонецка приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя сейчас это – главные усилия России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.

РФ достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

По мнению британских разведчиков, если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит линии связи России и, вероятно, ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями материально-технического обеспечения.

«Украинцы оказывали сильное сопротивление: силы заняли хорошо окопанные оборонные позиции. Операция объединенных сил Украины, по всей вероятности, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом», — добавили в пресс-службе.