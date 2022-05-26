ВОЙНА В Украине В ВСУ пояснили, почему наша армия на Донбассе ведет маневренную войну и меняет позиции

2022-05-26 12:28

Министерство обороны не подтверждает трактовку, что украинская армия якобы отступает на востоке страны. Об этом сказал спикер военного ведомства Александр Мотузянык.

Журналисты спросили у Мотузяника, можно ли сказать, что роССийские оккупанты продвигаются вперед, а ВСУ отступают на восточном направлении.

"Безусловно, на некоторых отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не секрет. Но то, что украинские войска там отступают – это совершенно неправильная трактовка этих действий, – заявил Мотузяник.

По его словам, на отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону, то есть где можно – отходят в сторону, меняют позиции, а при наступлении благоприятных условий – производят контрнаступательные действия.

"Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия якобы там отступает. Это совершенно не так", – добавил Мотузяник.

Он подчеркнул, что стратегический замысел обороны – освободить всю территорию Украины, и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти.

"В то же время это будет зависеть от общей обстановки, которая сейчас сложилась на востоке и на юге нашего государства. Когда это будет – я не готов об этом говорить. Но, безусловно, мы будем освобождать наши земли от российских оккупантов", – резюмировал спикер Минобороны.