ВОЙНА В Украине Кто из мужчин может выехать из Украины: список исключений и документов

2022-05-26 18:30

Выпускают ли мужчин из Украины с белым билетом и как законно покинуть страну, если попадаете под призыв

В новом постановлении Кабинета министров сказано, что теперь покинуть территорию Украины могут некоторые категории мужского населения и военнообязанные мужчины.

Журналисты выяснили, как выехать из Украины сегодня мужчине, который не планирует оставаться в стране.

Выезд из Украины сегодня для военнообязанных

Кабмин сообщил, что сейчас покинуть территорию Украины могут:

портсмены;

водители гуманитарных грузов;

железнодорожники.

При этом, срок присутствия за границей должен составлять минимум 1 месяц, максимум - 45 дней.

Спортсмены в составе национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта, их тренера, спортивные судьи и другие специалисты из этой сферы могут покидать страну. Находиться за границей можно не дольше месяца, но и не меньше срока, обозначенного в физкультурном плане проведения мероприятий. Срок пребывания можно увеличить, если принять участие в другом соревновании за границей. Начинаться оно должно в течение 10 дней после окончания предыдущего.

Железнодорожники, которые обеспечивают бесперебойность работы ЖД, могут выезжать за границу. Сотрудники, которые не работают с грузовым транспортом, должны получить разрешение от областных военных администраций. При этом, срок пребывания за границей не должен превышать 6 месяцев.

Водители гуманитарных грузов, которые доставляют товары для нужд ВСУ, также могут законно выехать из Украины. Решение принимают Министерство инфраструктуры и областные военные администрации, а находиться за рубежом можно не более 30 дней. Предоставить отчет об объеме груза и количестве транспортных средств, пересекающих границу - обязательное условие.

Также выезжать за границу смогут водители компаний, имеющих лицензии на право производства хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Как выехать из Украины при военном положении мужчине и какие нужны документы

После начала войны Верховная Рада приняла закон о всеобщей мобилизации. Согласно нему, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны оставаться в стране.

Но позднее на официальной странице в Facebook Государственная пограничная служба обнародовала список мужчин, которых запрет не касается. А Офис омбудсмена опубликовал перечень документов, которые должны иметь такие мужчины. Пересекать границу при наличии документов могут:

те, у кого есть отсрочка от призыва и постановка на специальный военный учет;

и постановка на специальный военный учет; мужчины, которые получили " белый билет " и не годны к прохождению воинской службы;

" и не годны к прохождению воинской службы; отцы трех и больше детей возрастом до 18 лет (свидетельства о рождении детей, свидетельство многодетных родителей, свидетельство о регистрации брака с матерью детей или решение суда о разводе и проживании ребенка с отцом);

возрастом до 18 лет (свидетельства о рождении детей, свидетельство многодетных родителей, свидетельство о регистрации брака с матерью детей или решение суда о разводе и проживании ребенка с отцом); отцы-одиночки (свидетельство о рождении ребенка, документ о смерти матери ребенка/лишения матери материнских прав/решение суда или органа опеки о проживании ребенка с отцом);

(свидетельство о рождении ребенка, документ о смерти матери ребенка/лишения матери материнских прав/решение суда или органа опеки о проживании ребенка с отцом); отцы, усыновители и опекуны детей-инвалидов возрастом до 18 лет или детей-инвалидов I и II группы до 23 лет (свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение или справка о присуждении социальной помощи, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка, документы об усыновлении или установлении опеки для усыновителей и опекунов);

возрастом до 18 лет или детей-инвалидов I и II группы до 23 лет (свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение или справка о присуждении социальной помощи, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка, документы об усыновлении или установлении опеки для усыновителей и опекунов); отцы или опекуны ребенка без инвалидности, но с тяжелыми заболеваниями , диабетом 1 типа, онкологией, ДЦП, тяжелыми врожденными заболеваниями или требующего срочной паллиативной помощи (свидетельство о рождении ребенка, справка №080-3/о, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка);

, диабетом 1 типа, онкологией, ДЦП, тяжелыми врожденными заболеваниями или требующего срочной паллиативной помощи (свидетельство о рождении ребенка, справка №080-3/о, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка); усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, которые воспитывают детей-сирот до 18 лет (свидетельство о рождении ребенка, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка, решение суда или исполнительного органа об установлении опеки/усыновления/устройства ребенка в приемную семью);

до 18 лет (свидетельство о рождении ребенка, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка, решение суда или исполнительного органа об установлении опеки/усыновления/устройства ребенка в приемную семью); отцы, которые содержат совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности (свидетельство о рождении ребенка, справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности ребенка);

(свидетельство о рождении ребенка, справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности ребенка); мужчины с инвалидностью (справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности);

(справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности); мужчины, которые ухаживают за детьми, своими родителями, родителями жены или женой, нуждающимися в постоянном уходе (свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе, вывод медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о);

(свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе, вывод медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о); опекуны особы с инвалидностью, признанной недееспособной судом (решение о назначении опекуном или документ о подтверждении родственных связей с сопровождающим, если опекун не назначен);

(решение о назначении опекуном или документ о подтверждении родственных связей с сопровождающим, если опекун не назначен); мужчины, у которых жена или один из родителей/родителей жены с I или II группой инвалидности (свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о).

Также Украину могут покинуть мужчины, родственники которых погибли или пропали без вести во время АТО.