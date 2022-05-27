Украинские военные хирурги совершили чудо - в прифронтовой зоне проведена уникальная операция

В военно-мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция - удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа.
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, в мобильном госпитале выполнены уже две такие операции и спасена жизнь раненых.
"Благодаря технологиям и профессионализму наших военных хирургов, раненые уже самостоятельно ходят по палате. Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире", - отметила она.