ВОЙНА В Украине Раскрылись новые обстоятельства расстрела оккупантами энергетика Запорожской АЭС

2022-05-27 14:29

Русские оккупанты заранее готовили нападение на сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Об этом свительствует перехват разговора оккупантов Главным управлением разведки.

Отмечается, что когда рашисты не нашли мужчину на его рабочем месте, пошли к нему домой и расстреляли энергетика, потому что тот сопротивлялся.

Звонок, который удалось перехватить разведчикам, от солдата с позывным Ловец. Он отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу.

"Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько пулевых ранений", - говорит оккупант.

Напомним, 24 мая оккупанты расстреляли Сергея Швеца в собственной квартире. По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, раненый жив, но находится в крайне тяжелом состоянии.