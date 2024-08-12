ВОЙНА В Украине МАГАТЭ требует от оккупантов немедленно предоставить доступ к ЗАЭС

2024-08-12 15:39

Из-за пожара на территории ЗАЭС превышения уровней радиоактивных выбросов не зафиксировано. Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила в эфире телемарафона.

"Около 20 часов на территории атомной станции оккупанты устроили пожар на объекте технического водоснабжения. Вследствие этого возможны повреждения градирни и другого технологического оборудования. Однако теми средствами, которыми мы владеем, то есть системами мониторинга, пока не зафиксировано никаких выбросов или сбросов радиоактивных веществ", - сказала Гринчук.

По сообщению МАГАТЭ, для выяснения обстоятельств и причин происшествия находящаяся на месте миссия Агентства просит оккупантов немедленно предоставить доступ к объекту, где произошел пожар, для оценки ситуации.

МАГАТЭ подтвердило, что уровень радиации на станции остается неизменным.

Ранее в МАГАТЭ подтвердили сильный дым и взрывы на территории временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС в воскресенье, 11 августа. В Сеть попало множество фото, на которых видно, как из трубы- градирни АЭС валит черный дым. Градирня — это устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком воздуха. Говоря простыми словами, это огромная башня с вершины которой сбрасывается горячая вода, которая при падении вниз остывает. Потому при работе таких башен из них валит густой белый пар.