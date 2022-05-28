ВОЙНА В Украине Шольц призвал отправить оружие прямо на фронт в Украину

2022-05-28 12:30

Канцлер Германии Олаф Шольц, заявил, что нужно отправить оружие прямо в зону боевых действий в Украине. Он подчеркнул, что это шаг, который еще не делало немецкое правительство.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По словам Шольца, что президенту РФ Владимиру Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война", которую он развязал против Украины.

Канцлер Германии добавил, что помимо гуманитарной, экономической и финансовой поддержки Украины, вводятся также жесткие санкции против страны-агрессора.

"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - заявил Шольц.

Хотя тут же политик добавил, что это вызывает определенные политические и этические вопросы, которые нужно обсуждать.

Берлин решил помочь "жертвам этой захватнической войны", как подчеркнул Шольц, чтобы несправедливость не смогла одержать победу и чтобы "грубая сила не преобладала как средство политики".