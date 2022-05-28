ВОЙНА В Украине Кулеба анонсировал еще больше тяжелого вооружения США на пути в Украину

2022-05-28 22:30

 

Тяжелое вооружение на первом месте в повестке дня Украины и США в борьбе с наступлением России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, глава МИД Украины и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры.

"Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и нас ждет еще больше", - написал Кулеба в Twitter.

Помимо этого на повестке - вопрос поставок украинского экспорта продуктов питания.

"Украина и США работают рука об руку, чтобы доставить наш экспорт продуктов питания, несмотря на безрассудную блокаду России", - отметил он.

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