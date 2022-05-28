Кулеба анонсировал еще больше тяжелого вооружения США на пути в Украину

Тяжелое вооружение на первом месте в повестке дня Украины и США в борьбе с наступлением России.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Так, глава МИД Украины и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры.
"Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и нас ждет еще больше", - написал Кулеба в Twitter.
Помимо этого на повестке - вопрос поставок украинского экспорта продуктов питания.
"Украина и США работают рука об руку, чтобы доставить наш экспорт продуктов питания, несмотря на безрассудную блокаду России", - отметил он.