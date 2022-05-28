ВОЙНА В Украине Путин пытается "стереть с лица земли" украинскую культуру – Байден

2022-05-28 18:30

Президент США в очередной раз жестко осудил войну РФ против Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается "стереть с лица земли" культуру и идентичность украинцев, нападая на школы, детские сады, больницы и музеи.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Единственная цель (атак России) – уничтожить культуру. Это прямое нападение на фундаментальные принципы международного порядка, основанного на верховенстве права", – заявил он в своей речи перед выпускным классом Военно-морской академии США в пятницу, 27 мая.

Глава Белого дома осудил войну, развязанную президентов России.

Байден также оценил силу глобального сотрудничества в противодействии российской агрессии, добавив, что Путин "поместил в НАТО" всю Европу, подтолкнув Швецию и Финляндию ко вступлению в оборонный Альянс.

Ранее Байден заявил, что Россия должна в долгосрочной перспективе расплачиваться за войну в Украине.