ВОЙНА В Украине Стали известны подробности масштабного контрнаступления ВСУ на Херсонщине

2022-05-29 11:00

Одновременные удары с вытеснением российских войск идут на нескольких направлениях в Херсонской области.

Об этом пишет военный эксперт Константин Машовец в Фейсбуке, сообщает Акцент.

Как пишет эксперт, силы обороны Украины форсировали реку Ингулец в районе Давидова Брода, захватили плацдарм и закрепились в нескольких населенных пунктах. Также одновременно проводится наступление и на северо-востоке Херсонской области в районе водохранилища Криворожской ТЭС.

В Генштбабе вчера весером официально заявляли, что силы рф после атакующих действий ВСУ заняли оборону на невыгодных рубежах в районе н.п. Белогорка, Лозовое и Андреевка. Эти села расположены на левом берегу р. Ингулец. Утром ж Генштбабе заявили, что российские войска пытаются отбить наступление ВСУ в районе н.п. Костромка. Таким образом можно сделать вывод о достаточно глубоком прорыве обороны оккупантов по направлению Берислава.

В свою очередь в сети сообщают, что ВСУ уже заняли и освободили н.п. Брускинское, что примерно в 8 км от Давидова Брода. Также есть неподтвержденные сообщения об одновременном наступлении ВСУ на ещё одном участке на границе Херсонской и Николаевской областей. Его целью может быть выход на огневой контроль Антоновского моста связывающего Херсон с левым берегом Днепра.