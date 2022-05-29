ВОЙНА В Украине Одещина: идет контрдиверсионная спецоперация, есть задержанные

2022-05-29 13:00

 

В Одесском регионе идет контрдиверсионная спецоперация, есть задержанные лица, которые проверяются на причастность к диверсионно-разведывательным группам противника. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Цитата

"В регионе идет контрдиверсионная спецоперация, о ее результатах сообщим чуть позже. Есть задержанные лица, проверяемые на причастность к диверсионно-разведывательным группам противника", - рассказал Братчук.

Детали

"Ночь в городе (Одессе – ред.) и области прошла без обстрелов. Все те выстрелы, которые вы слышите ночью иногда, а иногда и днем, не забывайте, что нужно не мешать ВСУ оттачивать свое профессиональное мастерство. Силы обороны Одесской области тренируются и выполняют соответствующие боевые задания", – сказал Братчук.

По его словам, достаточно высокими остаются риски нанесения ударов по "нашему городу и области".

Дополнение

Ранее Братчук сообщал, что сейчас остается очень высокая вероятность нанесения ракетных ударов ракетами морского базирования с кораблей Черноморского флота, курсирующих в акватории, а также с территорий временно оккупированного Крыма.

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