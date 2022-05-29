ВОЙНА В Украине ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай

2022-05-29 15:00

 

Защитники Украины потеснили орков в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут"

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Северодонецк - это Украина. ВСУ потеснили орков в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут". Рашисты находятся до сих пор в гостинице областного центра среди горы трупов своих орков. Штурмуют город, бои идут без остановки. Наступления в Боровском и Бобровом отбиты - россияне отступили на раньше заняты позиции", - информирует Гайдай.

Также, по его словам, украинские защитники имели успех в направлении "дороги жизни", россиян отбили и потеснили.

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2022-05-29 15:00
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