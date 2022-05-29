ВСУ ликвидировали более 30 тысяч оккупантов. Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 29 мая
2022-05-29 14:00
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли около 30 150 своих военных. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая.
Так, сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 30 150 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин-3270 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 631 (+3) ед,
- РСЗО - 203 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов - 207 (+0) ед,
- вертолетов - 174 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 504 (+1),
- крылатые ракеты - 116 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед,
- специальная техника - 48 (+0).