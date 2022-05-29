ВОЙНА В Украине ВСУ ликвидировали более 30 тысяч оккупантов. Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 29 мая

2022-05-29 14:00

 

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли около 30 150 своих военных. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая.

Так, сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 30 150 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1338 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин-3270 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 631 (+3) ед,
  • РСЗО - 203 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов - 207 (+0) ед,
  • вертолетов - 174 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 504 (+1),
  • крылатые ракеты - 116 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед,
  • специальная техника - 48 (+0).
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