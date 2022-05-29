ВОЙНА В Украине ВСУ ликвидировали более 30 тысяч оккупантов. Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 29 мая

2022-05-29 14:00

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли около 30 150 своих военных. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая.

Так, сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05 ориентировочно составили: